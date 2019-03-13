Кому достались 100 000 рублей от «Евроопт»?

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Сегодня «Евроопт» вновь разыграл среди своих покупателей крупные призы - 100 000 рублей, два приза по 50 000 рублей, три автомобиля «Джили Эмгранд Х7» и еще более 20 000 других денежных призов. Кому они достались?

100 000 рублей выиграл Николай Кистень из Минска. По 50 000 рублей получили Надежда Князева из Минска и Дмитрий Абушкевич из агрогородка Вейно Могилевского района. А на новеньких автомобилях будут ездить Александра Харкевич из Минска, Руслан Жданович из Борисова (Минская область) и Наталья Козылева из Могилева. Поздравляем победителей!

Розыгрыш следующего, 112-го тура пройдет ровно через неделю, так что не забудьте запастись игровыми кодами. Вдруг в следующий раз удача улыбнется именно вам?