Почему над Минском ночью летали вертолеты?

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Еще 9 марта специалисты филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" сообщали, что над Минском будут проводиться работы по тепловой аэросъемке.

- Данный вид работ представляет собой облет города с высоты птичьего полета на вертолете МЧС, где размещены специальные приборы для выявления тепловых аномалий, таких как повреждение, недостаточная тепловая изоляция на трубопроводах, затопление трубопроводов и т. д., - цитирует belta.by.

Из-за достаточно высокой температуры воздуха работы велись в вечернее время - с 19.00 до 24.00.

Вечером 12 марта в твиттер-аккаунте Виталия Новицкого появилось сообщение:

- Напомню, что вертолет над Минском работает в интересах энергетиков, они объяснят, почему нельзя в другое время летать. Дело нужное и полезное, - объяснил официальный представитель МЧС.

- А дронами не дешевле? - уточнили у него в комментариях.

- Вопрос к заказчику. Но ответ "нет".