В Бешенковичском районе спасатели помогли мужчине, который провалился под лед

Мужчина вышел на лед, когда тот уже тает. Фото: МЧС

На Западной Двине начался ледоход, и выход на лед запрещен

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ЧП произошло 12 марта в деревне Улла Бешенковичского района Витебской области. Под лед провалился 39-летний местный житель. Об этом очевидцы сообщили на линию 101.

Мужчина тонул в 20 метрах от берега. Глубина реки в этом месте около 3 метров.

- Работники МЧС с помощью спасательной доски и спасательного конца Александрова помогли мужчине. Его передали бригаде скорой помощи с предварительным диагнозом «общее переохлаждение», - рассказывают в пресс-службе МЧС.

Теперь сотрудники милиции будут выяснять, по какой причине мужчина ослушался запрета и вышел на лед. На реке Западная Двина в деревне Улла лед уже начал таять, начался ледоход. Бешенковичский райисполком вынес запрет о выходе на лед.