2019-03-13T14:10:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Врачи в Беларуси могут выписывать электронные рецепты на дому пациента

Принимать электронные рецепты будут как в государственных, так и во всех частных аптеках
Павел МИЦКЕВИЧ
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Врачи в Беларуси могут выписывать электронные рецепты на дому пациентаВрачи в Беларуси могут выписывать электронные рецепты на дому пациентаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Министерство здравоохранения Беларуси внедрило новую информационную систему, благодаря которой врачи могут выписывать электронные рецепты в любой точке страны, в том числе дома у пациента.

Медику необходимо лишь подключить к интернету свой планшет или смартфон, с помощью специального приложения выписать рецепт, и он тут же появится в базе предприятия «Белфармация», а также всех коммерческих сетей аптек, сообщает belta.by.

То есть предоставлять в аптеке бумажный рецепт нет надобности. Достаточно получить в своей поликлинике зеленую пластиковую карточку медицинского обслуживания. Ее необходимо предоставить в аптеку, где с карты считают код и отпустят выписанное лекарство.

Напомним, чтобы получить электронный рецепт и купить по нему препараты, необходимо прийти с паспортом в свою поликлинику и попросить выдать карту. Факт покупки в аптеке выписанного лекарства автоматически фиксируется в памяти карты.

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