2019-03-13T14:09:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин собирал деньги на авто и распространял наркотики

Он задержан
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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За распространение наркотиков задержали 18-летнего парня.За распространение наркотиков задержали 18-летнего парня.Фото: Оксана БРОВАЧ
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- От бдительного гражданина в милицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц Октябрьского района подозрительный молодой человек что-то фотографирует, возможно, занимается распространением наркотиков, - рассказывают в ГУВД Мингорисполкома.

Парня задержали сотрудники департамента охраны Октябрьского района Минска. Оказалось, у него действительно при себе были свертки с подозрительным порошком. Позже экспертиза подтвердила сомнения: в составе порошка обнаружен особо опасный психотроп альфа-PVP.

- Сотрудникам милиции 18-летний минчанин пояснил, что таким образом решил подзаработать для последующего приобретения автомобиля. Подработать данным образом молодой человек смог только 4 дня, - комментируют в ГУВД.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет. За незаконный оборот наркотиков и психотропов по 328 статье Уголовного кодекса может грозить наказание вплоть до 25 лет лишения свободы.

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