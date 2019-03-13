В Минске Nissan сбил 12-летнюю девочку

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В среду в 7.40 водитель автомобиля «Ниссан», двигаясь в Минске по ул. Одинцова со стороны ул. Якубовского в направлении ул. Тимошенко, совершил наезд на девочку 2007 года рождения, которая перебегала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Ребенок госпитализирован. Предварительно диагностированы травмы легкой степени тяжести. Девочка рассказала,что хотела успеть на троллейбус, который ожидал на остановке, - сообщает столичная Госавтоинспекция. - Напоминаем,что до 15 марта продлится республиканская акция «Берегите детей!», направленная на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних. Напомните своим детям о правилах поведения на улице! Показывайте им правильный пример безопасного поведения на проезжей части!