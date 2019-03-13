Оршанец так хотел выпить, что стал выбрасывать коньяк с полок магазина через окно

Через эту дыру мужчина забрался в магазин, а потом стал выбрасывать бутылки с коньяком. Фото: УВД.

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Житель Орши, будучи уже в сильном подпитии, захотел купить еще спиртного. Мужчина пошел в магазин, но ему не повезло - торговая точка закрылась. Оршанец так обиделся, что камнем разбил витрину, залез внутрь и стал собирать коньяк с полок. Из подсобного помещения прибежали продавцы, которые еще не успели уйти домой. Женщины стали уговаривать пьяного успокоиться и уйти домой, но тот не послушался, а стал выкидывать бутылки коньяка через разбитое окно.

Остановил грабителя знакомый одной из продавщиц, который пришел встретить ее с работы. Увидев происходящее, он сумел схватить и обездвижить злоумышленника до прибытия милиции.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему 40 лет, раньше он уже был судим, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.