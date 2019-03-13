В Борисове заведующую магазином подозревают в продажах мимо кассы

Изменить размер текста: A A

Борисовчанка занималась продажей мебели. По данным следствия, часть выручки 36-летняя заведующая недокладывала в кассу. Покупатели платили за товар, но вместо кассового чека получали фиктивный договор купли-продажи. Полученные за мебель деньги женщина присваивала и тратила на личные нужды.

- В общей сложности 36-летняя заведующая в период времени с сентября 2014 года по декабрь 2018 год подозревается в присвоении денежных средств магазина на сумму порядка 350 тысяч рублей, - комментируют в Следственном комитете.

Теперь женщину подозревают в присвоении денежных средств. Пока проводится проверка, она находится под обязательством о явке. Следователи изучают документацию магазина, проводят допросы. После этого действиям завмага будет дана правовая оценка.