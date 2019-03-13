2019-03-13T17:03:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Борисове заведующую магазином подозревают в продажах мимо кассы

Ей вменяют присвоение 350 тысяч рублей
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
36-летняя борисовчанка подозревается в присвоении 350 тысяч рублей.36-летняя борисовчанка подозревается в присвоении 350 тысяч рублей.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Борисовчанка занималась продажей мебели. По данным следствия, часть выручки 36-летняя заведующая недокладывала в кассу. Покупатели платили за товар, но вместо кассового чека получали фиктивный договор купли-продажи. Полученные за мебель деньги женщина присваивала и тратила на личные нужды.

- В общей сложности 36-летняя заведующая в период времени с сентября 2014 года по декабрь 2018 год подозревается в присвоении денежных средств магазина на сумму порядка 350 тысяч рублей, - комментируют в Следственном комитете.

Теперь женщину подозревают в присвоении денежных средств. Пока проводится проверка, она находится под обязательством о явке. Следователи изучают документацию магазина, проводят допросы. После этого действиям завмага будет дана правовая оценка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Число авиарейсов между Минском и Москвой увеличится
Генпрокуратура об оправдательном приговоре главному инженеру МЗКТ: «Мы проверяем его законность»
В Минске директора клининговой компании подозревают в даче взятки
Рука двухлетнего мальчика застряла в велосипедной цепи, ребенок сломал палец
Готовится указ о продаже новых квартир через аукционы
Восьмиклассница покончила с собой в Дубровенском районе
США увеличат поставки онкологических препаратов в Беларусь
МВД о «деле медиков»: «Выводы сделаны, меры принимаются»
Подробности аварии с участием вратаря футбольного клуба «Витебск»: он не нарушил скоростной режим
Возле Калинковичей в лобовое стекло легковушки попал кусок дерева с лесовоза
Переплатили 2 рубля: КГК нашел в гомельских магазинах недовесы колбасы
Назван размер самой крупной взятки в Беларуси - 85 тыс. евро
В рейтинге по качеству жизни Минск занял 188-е место из 231-го
Оршанец так хотел выпить, что стал выбрасывать коньяк с полок магазина через окно
В Минске Nissan сбил 12-летнюю девочку
Минчанин собирал деньги на авто и распространял наркотики
Врачи в Беларуси могут выписывать электронные рецепты на дому пациента
В Бешенковичском районе спасатели помогли мужчине, который провалился под лед
Почему над Минском ночью летали вертолеты?
Кому достались 100 000 рублей от «Евроопт»?
Соболенко проиграла Кербер и вылетела из турнира в Индиан-Уэллсе
Из-за сигареты: на пожаре в Витебске погиб мужчина
Депутат Игорь Марзалюк: В Концепции информбезопасности говорится о важности белорусского языка для национальной идентичности
Трагедия в Светлогорске: погибла 17-летняя девушка
Экс-директор витебского ПТУ заставлял подчиненных работать у него на даче в рабочее время
Школьница утонула в искусственном водоеме в Хойниках
Житель Могилева 2,5 года выполнял строительные и дорожные работы по чужим документам