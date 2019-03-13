2019-03-13T17:02:42+03:00
Общество
КП Беларусь

В рейтинге по качеству жизни Минск занял 188-е место из 231-го

Столицы всех соседних стран находятся на более высоких позициях
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В рейтинге по качеству жизни Минск занял 188-е место из 231В рейтинге по качеству жизни Минск занял 188-е место из 231Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Британская компания Mercer опубликовала новый рейтинг городов мира, составленный по критерию наиболее удобного проживания. Оценивались многие факторы. Например, социальная, экономическая, политическая и социально-культурная среда, доступность медицинских и оздоровительных услуг, условия и стоимость отдыха, развитие транспорта и коммунальной инфраструктуры. Также среди факторов удобств для проживания - природная среда, число развлекательных заведений.

В рейтинг включили 231 город, среди которых столица Беларуси оказалась лишь на 188-м месте. В прошлом году Минск занял аналогичную строку в списке - одну из последних. Столицы всех соседних стран находятся на более высоких позициях в рейтинге. Москву отнесли на 167-е место, Киев - на 173-е, Вильнюс и Варшаву - на 81-е и 82-е соответственно.

А возглавила рейтинг Вена - столица Австрии признается самым удобным городом для проживания уже на протяжении 10 лет. На втором месте - швейцарский Цюрих, на третьем - канадский Ванкувер.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Число авиарейсов между Минском и Москвой увеличится
Генпрокуратура об оправдательном приговоре главному инженеру МЗКТ: «Мы проверяем его законность»
В Минске директора клининговой компании подозревают в даче взятки
Рука двухлетнего мальчика застряла в велосипедной цепи, ребенок сломал палец
Готовится указ о продаже новых квартир через аукционы
Восьмиклассница покончила с собой в Дубровенском районе
США увеличат поставки онкологических препаратов в Беларусь
МВД о «деле медиков»: «Выводы сделаны, меры принимаются»
Подробности аварии с участием вратаря футбольного клуба «Витебск»: он не нарушил скоростной режим
Возле Калинковичей в лобовое стекло легковушки попал кусок дерева с лесовоза
Переплатили 2 рубля: КГК нашел в гомельских магазинах недовесы колбасы
Назван размер самой крупной взятки в Беларуси - 85 тыс. евро
В Борисове заведующую магазином подозревают в продажах мимо кассы
Оршанец так хотел выпить, что стал выбрасывать коньяк с полок магазина через окно
В Минске Nissan сбил 12-летнюю девочку
Минчанин собирал деньги на авто и распространял наркотики
Врачи в Беларуси могут выписывать электронные рецепты на дому пациента
В Бешенковичском районе спасатели помогли мужчине, который провалился под лед
Почему над Минском ночью летали вертолеты?
Кому достались 100 000 рублей от «Евроопт»?
Соболенко проиграла Кербер и вылетела из турнира в Индиан-Уэллсе
Из-за сигареты: на пожаре в Витебске погиб мужчина
Депутат Игорь Марзалюк: В Концепции информбезопасности говорится о важности белорусского языка для национальной идентичности
Трагедия в Светлогорске: погибла 17-летняя девушка
Экс-директор витебского ПТУ заставлял подчиненных работать у него на даче в рабочее время
Школьница утонула в искусственном водоеме в Хойниках
Житель Могилева 2,5 года выполнял строительные и дорожные работы по чужим документам