В рейтинге по качеству жизни Минск занял 188-е место из 231-го

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Британская компания Mercer опубликовала новый рейтинг городов мира, составленный по критерию наиболее удобного проживания. Оценивались многие факторы. Например, социальная, экономическая, политическая и социально-культурная среда, доступность медицинских и оздоровительных услуг, условия и стоимость отдыха, развитие транспорта и коммунальной инфраструктуры. Также среди факторов удобств для проживания - природная среда, число развлекательных заведений.

В рейтинг включили 231 город, среди которых столица Беларуси оказалась лишь на 188-м месте. В прошлом году Минск занял аналогичную строку в списке - одну из последних. Столицы всех соседних стран находятся на более высоких позициях в рейтинге. Москву отнесли на 167-е место, Киев - на 173-е, Вильнюс и Варшаву - на 81-е и 82-е соответственно.

А возглавила рейтинг Вена - столица Австрии признается самым удобным городом для проживания уже на протяжении 10 лет. На втором месте - швейцарский Цюрих, на третьем - канадский Ванкувер.