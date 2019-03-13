2019-03-13T17:01:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Назван размер самой крупной взятки в Беларуси - 85 тыс. евро

Размер предмета взяток за год составил около 544 тыс. долларов
Павел МИЦКЕВИЧ
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Назван размер самой крупной взятки в Беларуси: 80 тыс. евроНазван размер самой крупной взятки в Беларуси: 80 тыс. евроФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Самой крупной взяткой, которая была зафиксирована в Беларуси в 2018 году, стало незаконное денежное вознаграждение в сумме 85 тыс. евро.

Размер предмета взяток по преступлениям, предусмотренным ст. 430 УК РБ, в сравнении с 2017 годом увеличился фактически в два раза и составил около 544 тыс. долларов, рассказал на пресс-конференции замначальника ГУБЭП МВД Валерий Балабуев.

Кто получил самую крупную в Беларуси взятку, не уточняется. Как известно, в июле прошлого года МВД заявляло о получении взятки генеральным директором одного из государственных холдингов. Представитель коммерческого субъекта передал ему незаконное денежное вознаграждение в размере 85 тысяч евро. Топ-менеджер получил взятку за обеспечение победы в тендере на закупку технологического оборудования и своевременной оплаты. При обыске дома у подозреваемого тогда нашли сумму в эквиваленте 140 тыс. долларов. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.

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