2019-03-13T16:59:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Переплатили 2 рубля: КГК нашел в гомельских магазинах недовесы колбасы

Серьезные потери веса некоторых видов колбасных изделий возникали при их хранении в магазинах
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
КГК нашел в гомельских магазинах недовесы колбасыКГК нашел в гомельских магазинах недовесы колбасыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Нарушения в магазинах крупных сетевых ритейлеров выявил Комитет госконтроля Гомельской области. Выяснилось, что покупателей обманывали почти в каждом магазине, где продают в свободном доступе в расфасованном виде колбасы - сыровяленые, копченые, полукопченые.

- Предоставляется недостоверная информация о массе нетто отвеса и его стоимости. При этом расхождения по данным показателям, указанным на ярлыках продукции, с фактическим весом и стоимостью могут составлять от 3% до 40% в сторону уменьшения, - сообщает КГК.

Оказалось, что умысла нажиться на покупателях у продавцов не было. Изначально они взвешивали колбасу без обмана, но серьезные потери веса некоторых видов колбасных изделий возникали при их хранении в магазинах - от 3 г до 10 г в сутки. Зная это, продавцы должны были почти каждый день проводить перевешивание и перемаркировку продукции.

Чтобы проверить, как это выражается в деньгах, сотрудники Госконтроля купили колбасу и в итоге за два вида колбасных изделий переплата составила больше 2 рублей. Кассиры товар тоже не перевешивали, отмечают в КГК.

Для принятия мер информация проверок направлена в Гомельский горисполком.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Число авиарейсов между Минском и Москвой увеличится
Генпрокуратура об оправдательном приговоре главному инженеру МЗКТ: «Мы проверяем его законность»
В Минске директора клининговой компании подозревают в даче взятки
Рука двухлетнего мальчика застряла в велосипедной цепи, ребенок сломал палец
Готовится указ о продаже новых квартир через аукционы
Восьмиклассница покончила с собой в Дубровенском районе
США увеличат поставки онкологических препаратов в Беларусь
МВД о «деле медиков»: «Выводы сделаны, меры принимаются»
Подробности аварии с участием вратаря футбольного клуба «Витебск»: он не нарушил скоростной режим
Возле Калинковичей в лобовое стекло легковушки попал кусок дерева с лесовоза
Назван размер самой крупной взятки в Беларуси - 85 тыс. евро
В рейтинге по качеству жизни Минск занял 188-е место из 231-го
В Борисове заведующую магазином подозревают в продажах мимо кассы
Оршанец так хотел выпить, что стал выбрасывать коньяк с полок магазина через окно
В Минске Nissan сбил 12-летнюю девочку
Минчанин собирал деньги на авто и распространял наркотики
Врачи в Беларуси могут выписывать электронные рецепты на дому пациента
В Бешенковичском районе спасатели помогли мужчине, который провалился под лед
Почему над Минском ночью летали вертолеты?
Кому достались 100 000 рублей от «Евроопт»?
Соболенко проиграла Кербер и вылетела из турнира в Индиан-Уэллсе
Из-за сигареты: на пожаре в Витебске погиб мужчина
Депутат Игорь Марзалюк: В Концепции информбезопасности говорится о важности белорусского языка для национальной идентичности
Трагедия в Светлогорске: погибла 17-летняя девушка
Экс-директор витебского ПТУ заставлял подчиненных работать у него на даче в рабочее время
Школьница утонула в искусственном водоеме в Хойниках
Житель Могилева 2,5 года выполнял строительные и дорожные работы по чужим документам