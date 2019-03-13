Переплатили 2 рубля: КГК нашел в гомельских магазинах недовесы колбасы

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Нарушения в магазинах крупных сетевых ритейлеров выявил Комитет госконтроля Гомельской области. Выяснилось, что покупателей обманывали почти в каждом магазине, где продают в свободном доступе в расфасованном виде колбасы - сыровяленые, копченые, полукопченые.

- Предоставляется недостоверная информация о массе нетто отвеса и его стоимости. При этом расхождения по данным показателям, указанным на ярлыках продукции, с фактическим весом и стоимостью могут составлять от 3% до 40% в сторону уменьшения, - сообщает КГК.

Оказалось, что умысла нажиться на покупателях у продавцов не было. Изначально они взвешивали колбасу без обмана, но серьезные потери веса некоторых видов колбасных изделий возникали при их хранении в магазинах - от 3 г до 10 г в сутки. Зная это, продавцы должны были почти каждый день проводить перевешивание и перемаркировку продукции.

Чтобы проверить, как это выражается в деньгах, сотрудники Госконтроля купили колбасу и в итоге за два вида колбасных изделий переплата составила больше 2 рублей. Кассиры товар тоже не перевешивали, отмечают в КГК.

Для принятия мер информация проверок направлена в Гомельский горисполком.