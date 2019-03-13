КП Беларусь
Возле Калинковичей в лобовое стекло легковушки попал кусок дерева с лесовоза
Никто не пострадал [видео]
Фото: кадр видео / Светлогорский Автоканал
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Инцидент записал установленный в машине видерегистратор. Судя по видео, когда мимо легкового автомобиля ехал лесовоз, в лобовое стекло прилетел кусок древесины. К счастью, ничего трагического не случилось, на стекле даже нет трещины.
- Отделались легким испугом, - так комментируют видео в группе «Светлогорский автоканал».
Напомним, недавно в Ружанах произошло серьезное ЧП с участием лесовоза. На повороте бревна высыпались на пешеходов - ими придавило 6-месячного младенца в коляске и его бабушку.
После этого ГАИ Брестской области пообещала усилить контроль за правилами перевозки грузов.
Опасайтесь лесовозов!. Источник: Светлогорский Автоканал