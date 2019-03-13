2019-03-13T16:57:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Подробности аварии с участием вратаря футбольного клуба «Витебск»: он не нарушил скоростной режим

Машина Андрея Щербакова врезалась в эвакуатор
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Автомобиль «КИА», где ехала семья спортсмена, разбился всмятку. Фото: Следственный комитет.Автомобиль «КИА», где ехала семья спортсмена, разбился всмятку. Фото: Следственный комитет.
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Расследование дела о гибели в ДТП вратаря футбольного клуба «Витебск» Андрея Щербакова в Толочинском районе еще продолжается. Однако уже известные некоторые подробности той аварии. Напомним, в ней погибла семья спортсмена: выжил только трехлетний сын, который ехал в детском кресле.

- Дело еще находится в производстве. В настоящее время следователям удалось установить скорость движения автомобиля в момент ДТП, которым управлял вратарь ФК «Витебск». Она составила 113 км/ч, но футболист не нарушал скоростной режим, потому что на том участке трассы М1 легковым транспортным средствам разрешено двигаться со скоростью 120 км/ч, - рассказал на брифинге начальник управления Следственного комитета по Витебской области Владимир Шалухин, пишет belta.by.

Эвакуатор двигался со скоростью 60 км/ч. Следователи и эксперты изучили запись с видеорегистратора. Судя по ней, никаких препятствий на пути у водителя легковушки не было. Участок дороги был обозначен временным предупреждающим знаком «Гололедица», снежных заносов на трассе не было.

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