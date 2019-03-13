2019-03-13T17:44:23+03:00
Общество
КП Беларусь

МВД о «деле медиков»: «Выводы сделаны, меры принимаются»

Представитель силового ведомства рассказал о поручении главы государства о принятии мер по минимизации фактов необоснованного посредничества
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Представитель МВД прокомментировал «дело медиков»Представитель МВД прокомментировал «дело медиков»Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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О громком «деле медиков» в среду на пресс-конференции высказался замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Валерий Балабуев.

- Анализировали ли вы причины появления в стране такой коррупционной схемы с масштабными суммами взяток? Может, правоохранители сделали выводы? – спросили журналисты у представителя МВД.

- Естественно, соответствующие выводы сделаны, и соответствующие меры для этого принимаются, - говорит Валерий Балабуев. - В частности, одной из причин, которая послужила такому развитию коррупционных проявлений в сфере закупок в здравоохранении, является необоснованное посредничество (…). И есть соответствующее поручение главы государства о принятии мер по минимизации фактов необоснованного посредничества, над чем сейчас идет постоянная кропотливая работа. Готовится проект соответствующего нормативного акта. Пока проект готовится, он в стадии становления.

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