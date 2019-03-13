США увеличат поставки онкологических препаратов в Беларусь
Соглашение подписали гендиректор некоммерческой организации Direct Relief, занимающейся поставками лекарств для лечения рака и других тяжелых заболеваний, и замминистра здравоохранения Беларуси Вячеслав Шило. В документе говорится, что США значительно увеличат поставки онкологических препаратов в белорусские медцентры. Об этом сообщает посольство США в Беларуси.
В первую очередь американские лекарства получат крупнейшие медцентры страны - РНПЦ онкологии и медицинский радиологии имени Александрова и Минский городской онкодиспансер.
Организация Direct Relief уже поставляла в Беларусь медикаменты на 3 миллиона долларов. Лекарства получил РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах.
По статистике, в Беларуси за последние 5 лет число больных онкологическими заболеваниями среди трудоспособного населения увеличилось на 12%. Специалисты объясняют рост улучшением диагностики и выявлением заболеваний на ранних стадиях. Смертность от онкологии среди трудоспособного населения сократилась на 4,5%.