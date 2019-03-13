2019-03-13T17:37:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Восьмиклассница покончила с собой в Дубровенском районе

По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело
Наталья ПАРТОЛИНА
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13-летняя девочка совершила суицид в Дубровенском районе.13-летняя девочка совершила суицид в Дубровенском районе.Фото: Оксана БРОВАЧ
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13-летняя девочка совершила суицид в Дубровенском районе. Это случилось 11 марта. Правоохранительные органы подтверждают гибель ребенка. Подробности трагедии не сообщаются.

Официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько рассказала, что Дубровенским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145 УК РБ (доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего). Лишение свободы на срок до пяти лет – максимальная санкция по этой статье.

Как сообщает ННВ, девочка жила в одной из деревень, посещала школу в райцентре.

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