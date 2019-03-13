2019-03-13T17:59:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Готовится указ о продаже новых квартир через аукционы

Указ находится в стадии разработки
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Представитель МВД рассказал, что указ находится в стадии разработкиПредставитель МВД рассказал, что указ находится в стадии разработкиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- Все застройщики с долей собственности государства будут согласно проекту указа реализовывать квартиры, которые они построят, посредством аукциона, - рассказал в среду на пресс-конференции замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Валерий Балабуев. Он отметил, что указ находится в стадии разработки, идет процесс согласования. – Что породило вот эти очереди? Кто первый пришел, тот зашел и подписал - заключил договор на долевое строительство.

Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко рассказал о перепродаже квартир в Минске. Речь шла о строительстве в Минске жилья по приемлемым ценам, однако некоторые уверяли, что в этом вопросе есть коррупционные риски, сообщает belta.by.

- Я не мог понять, как здесь может быть коррупция, если горисполком будет фактически строить и продавать это жилье. Подведомственное горисполкому предприятие взяло на себя обязательство с рентабельностью в 5% построить жилье, отдать его горисполкому по такой цене, как обещали, (…) а вы (городские власти. - БелТА) там распоряжайтесь: хотите - продадите по рыночной стоимости, хотите - малообеспеченных, многодетных туда поселите, - говорил Александр Лукашенко.

По словам президента, он разрешил строительство по такой схеме, но более 60 таких квартир, построенных по цене за метр квадратный, эквивалентной $650, купили какие-то дельцы для последующей перепродажи по более высокой рыночной цене.

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