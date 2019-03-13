Рука двухлетнего мальчика застряла в велосипедной цепи, ребенок сломал палец

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Сообщение о том, что маленькому ребенку нужна помощь, поступило в витебскую службу спасения в 12.25 в среду, 13 марта. Палец мальчика застрял в велосипедной цепи.

Двухлетний мальчик и его пятилетний брат играли с велосипедом в коридоре общежития. Мама мальчиков была на кухне. Двухлетний малыш просунул палец между цепью и звездочкой в велосипедной цепи и вытащить руку уже не смог. Спасателям пришлось применять гидравлические ножницы, чтобы освободить ребенка. Сейчас малыш в больнице, у него открытый перелом средней фаланги второго пальца левой руки, сообщили в пресс-службе МЧС.