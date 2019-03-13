2019-03-13T19:09:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Генпрокуратура об оправдательном приговоре главному инженеру МЗКТ: «Мы проверяем его законность»

Мужчина находится в СИЗО около четырех лет
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Главного инженера МЗКТ признали невиновным в получении взятки и сразу задержали по подозрению в другом преступлении. Фото: из личного архиваГлавного инженера МЗКТ признали невиновным в получении взятки и сразу задержали по подозрению в другом преступлении. Фото: из личного архиваФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Главному инженеру Минского завода колесных тягачей Андрею Головачу, который обвинялся в получении крупной взятки, в феврале прошлого года суд Фрунзенского района Минска вынес оправдательный приговор. Однако сразу же после оглашения приговора мужчину задержали по подозрению в коррупции на 70 тысяч долларов. Головач до сих пор сидит в СИЗО.

- Человек четыре года находится в СИЗО. Случай Головача единичный в следствии либо таких примеров достаточно? – спросили журналисты в среду на пресс-конференции у начальника отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Эльдара Сафарова.

- Основанием для избрания в отношении него меры пресечения явилось не одно, а два уголовных дела. По одному уголовному делу, рассмотренному ранее судом, был постановлен оправдательный приговор. На сегодняшний день мы проверяем его законность и обоснованность, - говорит Эльдар Сафаров. - По второму уголовному делу идет производство. Мера пресечения не противоречит предъявленному обвинению. Более подробно я не владею информацией - дело в следствии.

Андрея Головача суд признал невиновным, но после оглашения приговора его снова задержали Фото: Из личного архива

Андрея Головача суд признал невиновным, но после оглашения приговора его снова задержалиФото: Из личного архива

По словам Сафарова, если лицом совершено 2 и более преступлений, которые «выявляются по объективным причинам не вместе, не в рамках производства по одному делу», то «мера пресечения по каждому уголовному делу исчисляется автономно».

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