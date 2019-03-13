Число авиарейсов между Минском и Москвой увеличится

Изменить размер текста: A A

Об этом написано в протоколе по итогам переговоров между авиационными властями двух стран. Он был опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта России.

- Принимая во внимание приоритетный характер укрепления двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения между Россией и Беларусью, стороны договорились увеличить частоту полетов на линии Москва-Минск до 63 рейсов в неделю для каждой из сторон на сезон ИАТА "Лето 2019", - обозначено в документе.

Также стороны договорились выйти на скорейшее подписание рабочего соглашения «О сотрудничестве в области летной годности».