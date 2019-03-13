Конфискации имущества не будет: в Уголовный кодекс внесены изменения

Они вступают в силу 19 июля этого года

Изменить размер текста: A A

В Уголовный кодекс Беларуси внесены изменения. Вступят они в силу 19 июля этого года, рассказал в эту среду на пресс-конфренции начальник отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Эльдар Сафаров.

Так, будет исключена так называемая общая конфискация имущества как дополнительный вид наказания и расширяется применение специальной конфискации. Специальной конфискации будет подлежать, например, имущество, добытое преступным путем или приобретенное на средства, добытые преступным путем.

- Лица подлежат освобождению (от этого вида наказания. - Ред.), если конфискация не исполнена ко дню вступления в законную силу изменений, - уточняет Сафаров. - Приговоры в части конфискации имущества, исполненные полностью или частично до вступления в силу закона, считаются исполненными.