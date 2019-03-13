Полина Республика перепела «Мокрые кроссы»

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Белорусская певица Полина Республика выпустила кавер на песню знаменитого исполнителя Тимы Белорусских «Мокрые кроссы».

- Я прысвячаю гэты кавер-трэк сваiм суседзям, беларускаму рэпу і яшчэ маiм кросам з зары, якія верай і праўдай перажылі са мной зіму! – написала певица в своем инстаграм-аккаунте.

Полина перепела песню на белорусском языке, местами изменив слова. Пока на ютуб-канале выложен ролик, где певица исполняет только первый куплет и припев.