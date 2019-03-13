КП Беларусь
Полина Республика перепела «Мокрые кроссы»
Это самый известный трек Тимы Белорусских
Полина Республика перепела «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских. Скрин инстаграм-аккаунта певицы
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Белорусская певица Полина Республика выпустила кавер на песню знаменитого исполнителя Тимы Белорусских «Мокрые кроссы».
- Я прысвячаю гэты кавер-трэк сваiм суседзям, беларускаму рэпу і яшчэ маiм кросам з зары, якія верай і праўдай перажылі са мной зіму! – написала певица в своем инстаграм-аккаунте.
Полина перепела песню на белорусском языке, местами изменив слова. Пока на ютуб-канале выложен ролик, где певица исполняет только первый куплет и припев.
Тима Белорусских - Мокрые кроссы (беларуская верс я by PALINA).Я прысвячаю гэты кавер-трэк сваiм суседзям, беларускаму рэпу яшчэ маiм кросам з зары, як я верай пра дай перажыл са мной з му!