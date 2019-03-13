Ради страховки мужчина поджег свой дом в Лиде

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Ночью 7 января в Лидский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в деревне Мигуны. Горел нежилой деревянный дом, принадлежащий 41-летнему жителю Лиды, а также хозяйственная постройка его соседа, сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Сотрудники МЧС потушили пожар, никто из граждан не пострадал. Кровля дома частично уничтожена, повреждены перекрытие, стены и имущество, а хозяйственная постройка сгорела полностью.

В ходе осмотра места происшествия следователями с участием эксперта, а также в результате пожарно-технической экспертизы установлено, что причиной возгорания стал поджог. В совершении преступления подозревается владелец горевшего дома, который с целью получения страховой выплаты суммой свыше 6 тысяч рублей инсценировал поджог.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.