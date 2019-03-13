2019-03-13T20:54:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Внимание! В Минске ищут детей

Срочный сбор поисковой группы
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Минске потерялись дети. Фото с сайта: sgau.ruВ Минске потерялись дети. Фото с сайта: sgau.ru
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Как сообщает поисково-спасательный отряд "Ангел" в социальной сети "Вконтакте", 13 марта около 19:00 пропали дети - 6 и 7 лет. Девочек зовут Рита и Арина.

Одна из девочек одета в салатовую куртку, розовую шапку, розовый шарфик, красные штанишки (будет дополняться).

Срочно собирается поисковая группа во дворе улицы Сухаревская, 51.

Контактный номер: 80336666033

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