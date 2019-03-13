Внимание! В Минске ищут детей

В Минске потерялись дети. Фото с сайта: sgau.ru

Изменить размер текста: A A

Как сообщает поисково-спасательный отряд "Ангел" в социальной сети "Вконтакте", 13 марта около 19:00 пропали дети - 6 и 7 лет. Девочек зовут Рита и Арина.

Одна из девочек одета в салатовую куртку, розовую шапку, розовый шарфик, красные штанишки (будет дополняться).

Срочно собирается поисковая группа во дворе улицы Сухаревская, 51.

Контактный номер: 80336666033