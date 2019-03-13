В Барановичах врачи скорой помощи застряли в лифте

Они уже спускалась от пациента, когда лифт остановился

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12 марта около 21.30 к пациенту с жалобами на боли в сердце выехала бригада интенсивной терапии. Врачи оказали необходимую помощь, госпитализация пациенту не понадобилась.

Когда медики возвращались от пациента, лифт резко стало трясти, сообщает Intex-press.

Бригада сохраняла присутствие духа и писала о своих приключениях в Инстаграме:

- Не знаю, что точно произошло, но теперь лифтов буду бояться ещё больше. Я, конечно, в лифтовой системе мало шарю, но, походу, оборвало тросы или движок сдох и ослабил трос, так как тряхануло с такой силы, что позвоночник сказал "уууххх", сработали стопоры и лифт упал ниже первого этажа. Ну или причина в чем-то другом. Ждём спасителей, там узнаем больше.

Медики, ожидая помощь, успели сделать селфи и снять видео освобождения.

В течение 20 минут прибыла аварийная лифтовая служба и врачей освободили из застрявшего лифта.

- Все норм. Ребята сработали оперативно. Тросы не оборвало. Это у лифта фишка такая - при застревании ускоряться и трясти так, будто в ад спускаемся, - написано в инстаграм-аккаунте ССНМП Барановичей.