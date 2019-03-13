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Что происходит с фейсбуком вечером 13 марта?
Сбои произошли в работе Facebook и Instagram по всему миру
Сбой в работе фейсбука произошел вечером 13 мартаФото: Надежда СЕРГЕЕВА
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Об этом известно из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщает belta.by.
Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 18.56 по минскому времени, а неполадки с Instagram начались в 19.01.
Проблемы с Facebook испытывают пользователи в США, на Филиппинах, а также в Европе (Великобритания, Нидерланды и другие страны) и Латинской Америке (Бразилия, Перу).
С проблемами в работе Instagram в большей степени столкнулись жители восточного побережья США, а также Великобритании, Франции и Нидерландов.