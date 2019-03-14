Вечером в Минске искали двух девочек 6 и 7 лет Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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- Внимание, Минск! 13 марта около 19.00 пропали дети - 6 и 7 лет (девочки Рита и Арина). У одной из девочек салатовая куртка, розовая шапка, розовый шарфик, красные штанишки. Срочный сбор поисковой группы! - такое экстренное сообщение появилось поздно вечером в среду на странице столичного поисково-спасательного отряда «Ангел».

На сообщение сразу же откликнулись многие волонтеры. Поисковики прочесывали разные районы города и докладывали о результатах, пока, наконец, около десяти вечера не появилось радостное сообщение:

- Дети найдены, всем откликнувшимся огромное спасибо, одна из поисковых групп нашла девочек!

Оказалось, что детей обнаружили в районе Каменной Горки. О других подробностях пока не сообщается. Судя по опубликованным в соцсети фото, девочки целы и невредимы.