Внимание рыбакам: в Беларуси проводят конкурс на лучший отпущенный трофей

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Конкурс «Лучший отпущенный рыболовный трофей года» объявило Белорусское общество охотников и рыболовов. Конкурс проводят для пропаганды принципа «Поймал - отпусти» и увеличения рыбных запасов водоемов страны, сообщает БООР.

В конкурсе определено 10 номинаций, каждая - по отдельному семейству рыб. Например, щуки принимаются к конкурсу длиной от 65 см, а сомы - от метра длиной.

Чтобы участвовать в конкурсе, надо прислать заявление, составленное в произвольной форме, указав свои контакты. Трофей надо сфотографировать на фоне линейки или рулетки, сфотографироваться самому с рыбой, а также заснять на видео процесс отпускания трофея. Ролик должен отображать также панораму реки или озера. Кроме того, необходимо указать информацию о трофее: место и дата поимки, размер рыбы, снасть - и приложить копию членского билета БООР с отметкой об уплате членских взносов.

Все заявки принимаются на e-mail: ohota_boor@mail.ru или по адресу: Минск, пер. Калинина, 16. Победителей ждут диплом, медаль и денежная премия в размере 15 базовых величин. А победитель в номинации «Лучший трофей сома» получит премию побольше - 20 базовых величин (сейчас это 510 рублей).