2019-03-14T09:44:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Внимание рыбакам: в Беларуси проводят конкурс на лучший отпущенный трофей

Победителей ждут диплом, медаль и денежная премия
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
в Беларуси проводят конкурс на лучший отпущенный трофейв Беларуси проводят конкурс на лучший отпущенный трофейФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

Конкурс «Лучший отпущенный рыболовный трофей года» объявило Белорусское общество охотников и рыболовов. Конкурс проводят для пропаганды принципа «Поймал - отпусти» и увеличения рыбных запасов водоемов страны, сообщает БООР.

В конкурсе определено 10 номинаций, каждая - по отдельному семейству рыб. Например, щуки принимаются к конкурсу длиной от 65 см, а сомы - от метра длиной.

Чтобы участвовать в конкурсе, надо прислать заявление, составленное в произвольной форме, указав свои контакты. Трофей надо сфотографировать на фоне линейки или рулетки, сфотографироваться самому с рыбой, а также заснять на видео процесс отпускания трофея. Ролик должен отображать также панораму реки или озера. Кроме того, необходимо указать информацию о трофее: место и дата поимки, размер рыбы, снасть - и приложить копию членского билета БООР с отметкой об уплате членских взносов.

Все заявки принимаются на e-mail: ohota_boor@mail.ru или по адресу: Минск, пер. Калинина, 16. Победителей ждут диплом, медаль и денежная премия в размере 15 базовых величин. А победитель в номинации «Лучший трофей сома» получит премию побольше - 20 базовых величин (сейчас это 510 рублей).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич перенес сложную операцию
В Россонском районе милиция задержала лом
Брачную аферистку в Пинске приговорили к 5 годам
В центре Минска заметили странного зверька: ондатру
Склад оружия нашли у токаря в Дрибинском районе
Вечером в Минске искали двух девочек 6 и 7 лет
Что происходит с Фейсбуком вечером 13 марта?
В Барановичах врачи скорой помощи застряли в лифте
Внимание! В Минске ищут детей
Ради страховки мужчина поджег свой дом в Лиде
Полина Республика перепела «Мокрые кроссы»
Конфискации имущества не будет: в Уголовный кодекс внесены изменения
Число авиарейсов между Минском и Москвой увеличится
Генпрокуратура об оправдательном приговоре главному инженеру МЗКТ: «Мы проверяем его законность»
В Минске директора клининговой компании подозревают в даче взятки
Рука двухлетнего мальчика застряла в велосипедной цепи, ребенок сломал палец
Готовится указ о продаже новых квартир через аукционы
Восьмиклассница покончила с собой в Дубровенском районе
США увеличат поставки онкологических препаратов в Беларусь
МВД о «деле медиков»: «Выводы сделаны, меры принимаются»