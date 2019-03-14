Склад оружия нашли у токаря в Дрибинском районе

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Оружейный схрон нашла милиция у 47-летнего жителя Дрибинского района. На мужчину вышли после того, как получили информацию, что сельчанин участвует в незаконной охоте. Это оказалось неправдой, зато при осмотре дома оперативники нашли целый склад оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ: ружья, нарезной карабин с оптическим прицелом, винтовку системы «Маузер», сигнальную ракету, больше двух кило пороха, около 550 патронов...

- По заключениям экспертизы, все оружие пригодно для стрельбы, - сообщает МВД Беларуси.

Оказалось, что мужчина, по профессии токарь, долгие годы собирал свой арсенал во время раскопок на местах военных действий. Восстанавливал оружие и приводил его в пригодное состояние.

Сельчанин утверждает, что не планировал стрелять, а просто собирал коллекцию. Но ответить по уголовной статье ему все равно придется: возбуждено уголовное дело, владелец оружия арестован.