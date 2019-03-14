2019-03-14T10:42:12+03:00
Общество
КП Беларусь

В центре Минска заметили странного зверька: ондатру

Судя по всему, зверек прибежал к Купаловскому театру от Свислочи
Павел МИЦКЕВИЧ
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В центре Минска заметили странного зверька: ондатру. Фото: скриншот видео instagram.com/by_vasilevich/В центре Минска заметили странного зверька: ондатру. Фото: скриншот видео instagram.com/by_vasilevich/
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В своих аккаунтах в соцсетях двое известных минчан опубликовали видеролики, на которых запечатлен странный зверек, который бегает в центре белорусской столицы - напротив Купаловского театра. Видео со зверьком выложила в Instagram «Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич, а в Facebook - сценарист и продюсер Дмитрий Нарышкин. Он же и сообщил своим подписчикам, что крупный грызун, которого сначала принял за крысу, оказался ондатрой.

Это полуводный грызун родом из Северной Америки, вес взрослых особей может достигать 1,8 кг, а длина тела - 36 см. Ондатра ведет полуводный образ жизни, селится по берегам рек, озер, каналов. Для человека она не опасна.

Минская ондатра, судя по всему, прибежала к Купаловскому театру от Свислочи. Зверек вызвал бурю эмоций у прохожих.

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