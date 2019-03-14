Брачную аферистку в Пинске приговорили к 5 годам

Изменить размер текста: A A

В Пинске судили 47-летнюю местную жительницу, которая лишила мужчину суммы около 30 тыс. долларов. На протяжении трех лет через телефонные разговоры обвиняемая вводила в заблуждение относительно своей личности 40-летнего жителя Столинского района, чтобы получить от мужчины денежную помощь.

Одинокий сельчанин нашел в газете объявление о том, что молодая девушка арендует квартиру. Мужчина позвонил и познакомился якобы с матерью девушки. Периодически созваниваясь, женщина убедила сельчанина, что ее дочь хочет выйти замуж, поэтому просила «будущего зятя» помочь с деньгами. В первую очередь якобы надо было сделать операцию на сердце девушки и провести реабилитацию.

А познакомиться с девушкой до свадьбы лично было нельзя из-за советов экстрасенса, объясняла дама.

В целом мужчина лишился свыше 4 тыс. рублей и почти 28 тыс. долларов, сообщала областная прокуратура. За мошенничестве в особо крупном размере женщина приговорена к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в Брестском областном суде.