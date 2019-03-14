2019-03-14T11:16:58+03:00
Общество
КП Беларусь

В Россонском районе милиция задержала лом

Житель Полоцкого района вез 20 тонн чермета в сторону России
Наталья ПАРТОЛИНА
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Житель Полоцкого района вез в Россию лом стоимостью 6000 рублей. Фото: УВД.Житель Полоцкого района вез в Россию лом стоимостью 6000 рублей. Фото: УВД.
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Груз лома черных металлов задержали 13 марта сотрудники Россонского РОВД. Это произошло около часа дня на автодонроге Россоны-Краснополье-Граница РФ. В деревне Уклеенка милиционеры остановили автомашину «ДАФ». За рулем сидел 51-летний житель Полоцкого района, а в фургоне находилось 20 тонн лома черных металлов.

Документов на груз у водителя не было. Общая стоимость лома – 6000 рублей. Автомашину с грузом задержали. Правоохранительные органы проводят проверку, рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облиполкома.

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