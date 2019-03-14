Архиепископ Тадеуш Кондрусевич перенес сложную операцию

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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, глава Конференции католических епископов в Беларуси, перенес операцию на спине. Оперативное лечение прошло без осложнений, иерарх пришел в себя после наркоза, однако испытывает сильную боль и просит продолжать молиться о нем.

Операция была проведена утром 13 марта, говорится в сообщении в соцсети на официальной странице Католической церкви в Беларуси. В какой клинике находится митрополит Кондрусевич, не уточняется.

В сообщении также сказано о том, что иерарх «искренне благодарит всех за молитву» - призыв о молитвенной поддержке иерарха был размещен накануне. А госпитализировали белорусского архиепископа в воскресенье, 10 марта. Операция была плановой. Во время отсутствия митрополита Минско-Могилевского часть его обязанностей исполняет викарный епископ Юрий Кособудский.

Отметим, что сейчас католики переживают Великий пост, который также является временем испытаний и духовной борьбы.