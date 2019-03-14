Адвокаты Беларуси проведут бесплатные юридические консультации

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Адвокаты в Беларуси проведут бесплатные юридические консультации для малоимущих граждан. Такая акция пройдет в пятницу, 15 марта - ко Дню Конституции Республики Беларусь. Консультации будут организованы во всех адвокатских конторах страны.

Обратиться к юристам можно будет с вопросами по действующему законодательству в области семейного и жилищного, а также гражданского и трудового права, сообщает Белорусская республиканская коллегия адвокатов. Нужно ли будет доказывать при этом, что посетитель действительно малоимущий, и каким образом, не уточняется.

Бесплатные юридические консультации - традиционная акция Белорусской республиканской коллегии адвокатов, которая приурочена к определенным датам. Например, бесплатно попасть на консультацию в адвокатскую контору в этом году можно будет еще 26 июня (День образования адвокатуры Беларуси), 1 октября - в День пожилых людей и 29 ноября - по случаю Дня юриста.