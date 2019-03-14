Лукашенко - Шейману: Экзамены сдаем все, в том числе и вы

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Управделами президента Беларуси Виктор Шейман в четверг был у Александра Лукашенко с докладом. Темой встречи стало сотрудничество республики с государствами Африки. Президент напомним управляющему делами о договоренности, что тот побывает в нескольких странах южного континента, с которыми уже развивается сотрудничество. А еще - чтобы выяснить, на какие государства в Африке Беларуси можно опираться в сотрудничестве.

- Вы больше, чем кто-либо, этим занимались. Что вы можете предложить в связи с этим, на кого будем опираться, с кем будем сотрудничать? - цитирует президента его пресс-служба.

Вторая половина встречи была посвящена работе Управления делами президента и подчиненных ей организаций, в том числе - национальных парков. Лукашенко призвал Шеймана «обозначить и решить в течение года» существующие проблемы.

- Экзамены сдаем все, в том числе и вы, - предупредил президент, говоря о том, что предстоящие два года будут экзаменом для всей вертикали власти.