2019-03-14T12:54:40+03:00
Общество
КП Беларусь

В Рогачеве пропал без вести 15-летний мальчик

Подросток ушел из школы, а домой не вернулся
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Рогачеве пропал без вести 15-летний мальчик. Фото: МВДВ Рогачеве пропал без вести 15-летний мальчик. Фото: МВД
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В Рогачеве пропал 15-летний мальчик. Розыск несовершеннолетнего проводит милиция. В среду, 13 марта, после трех часов дня подросток ушел из школы, а домой не вернулся - где он сейчас, до сих пор не известно.

Парня зовут Дмитрий Алаев, на вид ему 15 лет, школьник худощавого телосложения, рост 155-160 см, волосы русые средней длины, глаза голубые. Уходя из школы, Дима был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные светло-серые штаны, белые кроссовки. Также на нем была черная вязаная шапка с эмблемой белого цвета HONDA.

С собой у пропавшего школьника был красный рюкзак, в нем находилась обувь, а еще - 10 рублей. У парня есть особые приметы: у него нет фаланга на большом пальце правой руки.

Всех, кто видел Диму или знает что-нибудь о его местонахождении, просят позвонить по номерам в Рогачеве +375 (2339) 41-249, 43-966 или по короткому номеру милиции 102.

В Рогачеве пропал без вести 15-летний мальчик. Фото: МВД

В Рогачеве пропал без вести 15-летний мальчик. Фото: МВД

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