Лукашенко - Кочановой: Надо знать, чем живут люди

Президент заявил, что «нужно взять под контроль все эти вопросы и встряхнуть всю страну»

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Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова в четверг пришла к Александру Лукашенко с докладом.

- Все, о чем мы говорили, что обсуждали публично и непублично, должно быть реализовано, - цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко обратил внимание Кочановой на вопросы белорусов, которые поступили накануне «Большого разговора» и подчеркнул, что «если 3 тысячи вопросов от людей поступило, то 3 тысячи должны быть рассмотрены».

- Мы не должны показать людям, что послушали их и забыли. Мы должны показать, что реагируем на их запросы, - посоветовал президент. - Я понимаю, что люди разные. То, что сами должны делать, они порой сбрасывают на власть. Таких меньше. Но все равно надо отреагировать, чтобы знать, чем живут люди. А там, где нужно, подключаться.

При этом Лукашенко добавил:

- Где-то поручили. Потом перепроверить нужно все равно.

По словам президента, то, что с проблемным вопросами люди обращаются в прессу, - хорошо:

- На телевидении периодически обращаются к этим вопросам, начиная от нужд людей, строительства жилья и заканчивая дорогами, это правильно. Нужно взять под контроль все эти вопросы и встряхнуть всю страну.

Это вопрос категорически важный, подчеркнул президент, - реагировать на просьбы и запросы людей.