Лукашенко - Кочановой: Надо знать, чем живут люди
Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова в четверг пришла к Александру Лукашенко с докладом.
- Все, о чем мы говорили, что обсуждали публично и непублично, должно быть реализовано, - цитирует президента его пресс-служба.
Лукашенко обратил внимание Кочановой на вопросы белорусов, которые поступили накануне «Большого разговора» и подчеркнул, что «если 3 тысячи вопросов от людей поступило, то 3 тысячи должны быть рассмотрены».
- Мы не должны показать людям, что послушали их и забыли. Мы должны показать, что реагируем на их запросы, - посоветовал президент. - Я понимаю, что люди разные. То, что сами должны делать, они порой сбрасывают на власть. Таких меньше. Но все равно надо отреагировать, чтобы знать, чем живут люди. А там, где нужно, подключаться.
При этом Лукашенко добавил:
- Где-то поручили. Потом перепроверить нужно все равно.
По словам президента, то, что с проблемным вопросами люди обращаются в прессу, - хорошо:
- На телевидении периодически обращаются к этим вопросам, начиная от нужд людей, строительства жилья и заканчивая дорогами, это правильно. Нужно взять под контроль все эти вопросы и встряхнуть всю страну.
Это вопрос категорически важный, подчеркнул президент, - реагировать на просьбы и запросы людей.