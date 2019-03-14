В Москву самолетом дешевле, чем автобусом: "Белавиа" объявила акцию

В Москву на самолете дешевле, чем на автобусе: Белавиа объявила акцию Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Отправиться в Москву на самолете по цене, меньшей чем за билет на автобусе, можно с 15 марта по 14 апреля. Правда, билет необходимо купить только сегодня - 14 марта.

Новые направления по экспериментальным тарифам открыла национальная авиакомпания «Белавиа». Стоимость полета в одну сторону обойдется всего в 10 евро (+ таксы и сборы в одну сторону), соответственно, в обе стороны - 20 евро с таксами и сборами.

Экспериментальные тарифы пополнили направления в Москву (Домодедово, Жуковский), Сочи, Нижний Новгород и Ларнаку. Акция действует при покупке билетов как из Минска, так и в Минск. Продажа акционных билетов производится только на сайте belavia.by. Самые низкие тарифы - в графе со значком василька.

Авиакомпания обращает внимание, что изменения времени и даты вылета по условиям акции запрещены. А использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете.

- Купленные по специальной стоимости билеты, в том числе при комбинации специального тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается, - предупреждают в «Белавиа».

Необходимо учитывать и то, что при неиспользовании билета на одном из участков места, он аннулируется по всему дальнейшему маршруту. То есть пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченную сумму, включая таксы и сборы, пассажиру тоже не вернут.