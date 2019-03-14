2019-03-14T13:32:35+03:00
Общество
КП Беларусь

В Лиде непривитый ребенок, приехавший из Москвы, заболел корью

За всеми, кто контактировал с девочкой, медики организовали наблюдение
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Лиде девочка заболела корью, она заразилась в Москве.В Лиде девочка заболела корью, она заразилась в Москве.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Случай кори зарегистрировали медики в Лиде. Заболела 11-летняя девочка. Как сообщает belta.by со ссылкой на заместителя главного врача Лидской ЦРБ Светлану Евланову, предположительно, девочка заразилась корью в Москве. В Москве она проходила курс реабилитации и училась в интегрированном классе. Корью девочка могла заразиться от одного из учеников этого класса.

Заболевшая девочка не была привита от кори, так как ее родители отказались делать ребенку прививки. Сейчас она выздоравливает, а все, кто находился в контакте с заболевшей, находятся под медицинским наблюдением.

На начало февраля в стране зафиксировано 254 случая кори, около двух третей заболевших не были привиты либо не прошли курс вакцинации полностью.

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