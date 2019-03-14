Мечтал о красивой жизни: минчанин украл у жены 16 тыс. долларов

Едва освободившись из колонии, уголовник похитил валюту и хотел уехать в Москву

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В Партизанском районе Минска мужчина похитил 16 тыс. долларов у... своей жены! Женщина обратилась в милицию с заявлением о пропаже денег из квартиры. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и выяснили, что крупную сумму валюты украл муж заявительницы. Злоумышленника задержали.

Оказалось, что 63-летний минчанин был судим и недавно вернулся из мест лишения свободы. Освободившись, мужчина приехал домой к жене, узнал, что она получила большие деньги в наследство, решил похитить крупную сумму и сбежать.

- Дождавшись, пока жена уйдет из дома, злоумышленник нашел деньги, собрал вещи и отправился в сторону вокзала, где потом его и задержали правоохранители, - сообщает столичное ГУВД.

Уголовник мечтал о красивой жизни в Москве, куда он намеревался уехать к родственникам. Но сейчас, судя по всему, его ждет новое уголовное дело и очередной долгий срок в колонии.