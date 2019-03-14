В Минске муж и жена погибли на пожаре

Муж и жена погибли на пожаре, предположительно, кто-то из них нечаянно поджег дом, когда курил. Фото: МЧС.

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Трагедия случилась 13 марта поздно вечером. Сообщение о пожаре в частном доме по 4-му Брестскому переулку в Минске поступило в МЧС в 23.23. Когда спасатели прибыли, оказалось, что одноэтажный деревянный дом уже горит открытым пламенем.

В доме, разделенном на две квартиры, проживали две семьи. Хозяева одной квартиры - четверо человек, в том числе двухлетний ребенок - не пострадали, они еще до прибытия спасателей покинули дом. Супруги, которые жили во второй квартире, - 40-летняя женщина и ее 41-летний муж - погибли. Тело мужчины нашли на диване в комнате. Женщину без признаков жизни нашли в коридоре на полу.

Погибшие, как рассказали их соседи спасателям, выпивали и курили. Предположительно, пожар начался из-за того, что кто-то из них проявил неосторожность при курении, отмечает пресс-служба МЧС.