В Барановичах спасли мужчину, которого по голову засыпало землей. Фото: МЧС

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Около 11 часов дня 14 марта в Барановичах произошло ЧП: обрушился грунт в траншее ул. Королика, под землей оказался мужчина, которому требовалась помощь. Сообщение об этом поступило в районный отдел по чрезвычайным ситуациям - спасатели отправились извлекать пострадавшего из-под завала.

Мужчину спасло то, что он оказался засыпан землей не полностью, а по голову. Оказалось, что обрушение грунта произошло при строительстве гаража: в этом месте проводились работы по гидроизоляции нулевого цикла на глубине в два с половиной метра.

Работники МЧС в буквальном смысле откопали мужчину: его извлекли из траншеи с помощью лопат и подручных средств. 67-летнего пенсионера передали медикам.

У спасенного были диагностированы травмы, с которыми пострадавшего госпитализировали в городскую больницу, сообщает Брестское областное УМЧС.