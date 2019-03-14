Лукашенко: «Выборы должны пройти как праздник»

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Во время встречи с главой Администрации президента Натальей Кочановой Александр Лукашенко заявил, что «мы должны готовиться к выборам и президентским, и парламентским». Электоральные кампании не должны ввергнуть страну в какие-либо потрясения, а сами выборы должны пройти, как праздник, уверен президент.

- Но к этому надо подготовиться. В ЦИК всего ничего человек. Поэтому это ляжет на плечи власти, а здесь, наверху, - Администрации президента, - сказал Лукашенко Кочановой, отметив, что правительство должно заниматься экономикой, и отвлекать его «на эти вопросы» нельзя.

Также шла речь о подготовки текста послания президента к белорусскому народу и парламенту, назвав свое выступление самым важным событием весны. Президент сказал, чтобы ему уже предложили проект выступления, чтобы он мог работать с ним дальше.

Сейчас отрабатывается этот документ, подтвердила Кочанова журналистам после встречи с президентом.