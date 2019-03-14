Офицер закрыл собой и спас солдата, уронившего боевую гранату

Офицер закрыл собой солдата, уронившего гранату в окоп. Фото: Минобороны

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В жизни всегда есть место подвигу, напомнили в Министерстве обороны Беларуси и рассказали о случае, который произошел 14 марта, едва не закончившись трагедией.

- При проведении планового занятия по огневой подготовке военнослужащий срочной военной службы уронил боевую гранату в окоп, - сообщает Минобороны.

ЧП произошло при выполнении срочником упражнения по метанию ручной наступательной гранаты РГД 5. Занятиями руководил старший лейтенант Дмитрий Филиппович, который сразу среагировал на опасность и совершил настоящий подвиг.

- Проявив высочайшее мужество и выдержку, офицер сумел буквально выбросить своего подчиненного за пределы окопа и закрыл его своим телом, - продолжают в Минобороны.

К счастью, трагедии не произошло. Благодаря действиям офицера, оба военнослужащих отделались небольшими ранениями: они получили незначительные травмы мягких тканей ног. В Минобороны подчеркнули, что жизни военнослужащих ничего не угрожает.

Похожий случай произошел под Минском в 2013 году. Правда, спасший солдат офицер погиб.