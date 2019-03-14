2019-03-14T17:36:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Губернатор Брестчины про аккумуляторный завод: будут нарушения - завод работать не будет

Анатолий Лис считает, что имеет смысл создать группу общественного контроля за безопасностью производства
Оксана БРОВАЧ
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Анатолий Лис обещает, что завод будет под контролем.Анатолий Лис обещает, что завод будет под контролем.Фото: Оксана БРОВАЧ
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- Что будет с заводом в случае выявления нарушений экологического природоохранного законодательства? Если такие случаи будут выявляться, завод работать не будет. Эта позиция, которую знает инвестор, которая не подлежит обсуждению. Никаких исключений ни для каких предприятий у нас ни в области, ни в республике не будет, - заявил на брифинге 14 марта председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Он отметил, что независимой оценкой влияния завода на экологию в свободной экономической зоне «Брест» в районе аэропорта, где и находится предприятие, будет заниматься Полесский аграрно-экологический институт Национальной академии наук. Помимо этого Анатолий Лис считает, что имеет смысл создать мониторинговую группу, которая бы следила за влиянием завода на окружающую среду.

- Я разделяю заинтересованность людей в том, чтобы это, да и любое другое предприятие, не нанесло вреда здоровью людей. Считаю правильным рассмотреть вопрос о создании совместной государственно-общественной группы экологического контроля. Наряду с профильными специалистами в нее планируется включить и представителей общественности, которые будут осуществлять контроль за данной ситуацией. Такая форма совместной работы позволит получить объективную информацию и исключить имеющееся сегодня некоторое недоверие и обеспокоенность со стороны граждан, которые не хотят доверять официальным источникам информации, - сказал губернатор.

Напомним, группа брестчан уже больше года протестует против завода ООО «АйПауэр», который планируется запустить уже в марте. Завод будет выпускать аккумуляторные батареи. Аналогов этому производству в стране нет. Протестующие опасаются выбросов свинца, эксперты уверяют, что экологической угрозы предприятие не несет.

Читать полностью: https://news.tut.by/society/629818.html

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