Криминальный авторитет задержан в Беларуси по возвращению из Москвы

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Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси задержали криминального авторитета из Полоцка. 51-летний уроженец райцентра скрывался от милиции в Москве еще с 2017 года - тогда его обвинили в организации преступной деятельности по подделке визовых документов.

В 7-м управлении ГУБОПиК МВД по Витебской области рассказали подробности: злоумышленник получал в Витебске шенгенские визы по подложным документам, затем выезжал в страны ЕС и там встречался с представителями европейского криминального мира. Так уголовники налаживали взаимодействие в сфере незаконного автобизнеса, контрабанды сигарет из Беларуси в Евросоюз и поставок санкционной продукции из Европы в Россию транзитом через Беларусь.

Узнав о противоправной деятельности мужчины, правоохранители начали оперативно-разыскные мероприятия, и в итоге мужчину удалось поймать. Это произошло минувшей ночью возле поселка Езерище Городкского района. Поступила информация, что криминальный авторитет намерен посетить малую родину, сотрудники ГУБОПиК с помощью бойцов ОМОН задержали подозреваемого.

Сейчас он находится в следственном изоляторе, проверяется его причастность к совершению других преступлений в Беларуси и России.