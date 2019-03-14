2019-03-14T17:30:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На улице в Минске нашли уран и другие радиоактивные вещества

Замеры показали превышение радиационного фона в четыре раза
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Минске нашли опасные радиоактивные вещества. Фото: МЧСВ Минске нашли опасные радиоактивные вещества. Фото: МЧС
Изменить размер текста:

Днем 14 марта в МЧС поступило сообщение о том, что на улице Сердича в Минске находится предмет со знаком «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение». Про опасную находку, которую обнаружили на контейнерной площадке, сообщил спасателям инженер ЖЭУ.

На место прибыл автомобиль химической и радиационной защиты столичного управления МЧС. Спасателям показали пластиковое ведро со стеклянными и пластиковыми емкостями внутри, на которых был нанесен знак радиационной опасности. Контейнерную площадку оградили, поскольку емкости фонили - предварительные замеры показали превышение радиационного фона в четыре раза на расстоянии одного метра.

В Минске нашли опасные радиоактивные вещества. Фото: МЧС

В Минске нашли опасные радиоактивные вещества. Фото: МЧС

В итоге специалисты изъяли пять емкостей с опасными веществами: это 2 кг уранила хлористого, по одному кило уранила азотнокислого, уранила сернокислого и урана трехкислого. После изъятия емкостей радиационный фон оказался в норме, сообщает городское управление МЧС.

Чтобы выяснить, как радиоактивные вещества оказались на контейнерной площадке, на место прибыли оперативные службы. А опасные емкости доставили в ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны».

В Минске нашли опасные радиоактивные вещества. Фото: МЧС

В Минске нашли опасные радиоактивные вещества. Фото: МЧС

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Тима Белорусских выступит на Славянском базаре
Белорусский педофил 20 лет насиловал детей и снимал это на камеру
Криминальный авторитет задержан в Беларуси по возвращению из Москвы
Губернатор Брестчины про аккумуляторный завод: будут нарушения - завод работать не будет
Офицер закрыл собой и спас солдата, уронившего боевую гранату
Лукашенко: Выборы должны пройти как праздник
В Барановичах спасли мужчину, которого по голову засыпало землей
В Минске муж и жена погибли на пожаре
Мечтал о красивой жизни: минчанин украл у жены 16 тыс. долларов
В Лиде непривитый ребенок, приехавший из Москвы, заболел корью
В Москву самолетом дешевле, чем автобусом: "Белавиа" объявила акцию
Лукашенко - Кочановой: Надо знать, чем живут люди
В Рогачеве пропал без вести 15-летний мальчик
Лукашенко - Шейману: Экзамены сдаем все, в том числе и вы
Адвокаты Беларуси проведут бесплатные юридические консультации
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич перенес сложную операцию