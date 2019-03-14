На улице в Минске нашли уран и другие радиоактивные вещества

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Днем 14 марта в МЧС поступило сообщение о том, что на улице Сердича в Минске находится предмет со знаком «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение». Про опасную находку, которую обнаружили на контейнерной площадке, сообщил спасателям инженер ЖЭУ.

На место прибыл автомобиль химической и радиационной защиты столичного управления МЧС. Спасателям показали пластиковое ведро со стеклянными и пластиковыми емкостями внутри, на которых был нанесен знак радиационной опасности. Контейнерную площадку оградили, поскольку емкости фонили - предварительные замеры показали превышение радиационного фона в четыре раза на расстоянии одного метра.

В Минске нашли опасные радиоактивные вещества. Фото: МЧС

В итоге специалисты изъяли пять емкостей с опасными веществами: это 2 кг уранила хлористого, по одному кило уранила азотнокислого, уранила сернокислого и урана трехкислого. После изъятия емкостей радиационный фон оказался в норме, сообщает городское управление МЧС.

Чтобы выяснить, как радиоактивные вещества оказались на контейнерной площадке, на место прибыли оперативные службы. А опасные емкости доставили в ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны».