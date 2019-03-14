2019-03-14T18:31:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белорусский педофил 20 лет насиловал детей и снимал это на камеру

Матери двух изнасилованных девочек были в курсе происходящего и даже получали за это деньги
Надежда СЕРГЕЕВА
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Белорусский педофил 20 лет насиловал детей и снимал это на видео. Фото с сайта mvd.gov.byБелорусский педофил 20 лет насиловал детей и снимал это на видео. Фото с сайта mvd.gov.by
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К правоохранителям фото и видео со сценами сексуального насилия над двумя маленькими девочками попали в июне 2018 года. Мужчину задержали.

Все началась с того, что в 1998 году студент-программист одного из белорусских вузов занимался коллекционированием и распространением детской порнографии. Он торговал ею как на физических носителях, так и через интернет. Постепенно он решил сам участвовать в этом и снимать на камеру, сообщили в МВД.

Как рассказал начальник отдела главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Владимир Олюшкевич, поначалу жертвами молодого человека становились дети друзей и знакомых. Родители потерпевших безоговорочно доверяли юноше и без опаски оставляли малышей с ним наедине. Иногда он даже совершал насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними, в то время как их родные находились в соседней комнате.

После окончания вуза мужчина официально так и не трудоустроился. Деньги зарабатывал на жизнь только в интернете с продажи порнографии. В 2011 отбывал наказание в Украине за ее распространение. После этого вернулся в Беларусь, стал регулярно вести переписку со школьницами, предлагая вступить в интимные отношения за деньги.

В 2015 году мужчина познакомился с двумя сестрами из Новополоцка. Каждая воспитывала дочь 2 и 4 лет. Вскоре он начал сожительствовать с одной из матерей и организовал домашнюю порностудию. В течение трех лет он систематически насиловал детей, фиксировал это на видео и продавал ролики по 30 долларов в закрытых сетях. Кроме того, мужчина устраивал «секс-туры» для педофилов-иностранцев. За надругательство над ребенком он просил от 2 до 3 тыс. евро и даже помогал «гостям» изготавливать порно во время таких визитов.

Сестры сами совершали сексуальные преступления в отношении дочерей, снимали все на видео и распространяли ролики через интернет.

В настоящее время мужчина и его соучастницы задержаны. СК возбудил в отношении них уголовные дела. Во взаимодействии с Интерполом отрабатываются зарубежные пособники белоруса. Расследование продолжается.

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