Тима Белорусских выступит на Славянском базаре

Изменить размер текста: A A

Тима Белорусских выступит на бесплатном open-air в рамках «Славянского Базара». Эту информацию подтвердил министр культуры Юрий Бондарь, пишет в Facebook Агентство теленовостей.

В этом году фестиваль пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия форума состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля. Основными событиями фестиваля станут XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск» и XVII Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», сообщает belta.by.

На Славянский базар также приедут: Валерий Леонтьев, Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», Стас Михайлов, Александр Панайотов, группа «Кипелов».