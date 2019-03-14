2019-03-14T19:39:53+03:00
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КП Беларусь

Тима Белорусских выступит на Славянском базаре

Совершенно бесплатно
Надежда СЕРГЕЕВА
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Тима Белорусских выступит бесплатно на Славянском базаре Фото: instagram.com/timabelorusskihТима Белорусских выступит бесплатно на Славянском базаре Фото: instagram.com/timabelorusskih
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Тима Белорусских выступит на бесплатном open-air в рамках «Славянского Базара». Эту информацию подтвердил министр культуры Юрий Бондарь, пишет в Facebook Агентство теленовостей.

В этом году фестиваль пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия форума состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля. Основными событиями фестиваля станут XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск» и XVII Международный детский музыкальный конкурс «Витебск», сообщает belta.by.

На Славянский базар также приедут: Валерий Леонтьев, Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», Стас Михайлов, Александр Панайотов, группа «Кипелов».

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