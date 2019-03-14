Новые жилые дома появятся в микрорайонах Чижовка и Лошица

Они будут предназначены для многодетных семей и других льготных категорий граждан

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- По поручению главы государства необходимо в течение 2 лет обеспечить квартирами все многодетные семьи Минска, стоящие на учете нуждающихся. А таких семей у нас около 5 тысяч. Также в первую очередь на получение квартир будут направляться дети-сироты, семьи, воспитывающие детей-инвалидов и другие, - сообщила «Минск-Новости» зампред комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

В 2019 году планируется построить жилье для 1 750 многодетных семей. Общее задание по жилищному строительству в столице на нынешний год – 670 тысяч квадратных метров, в том числе для нуждающихся граждан – 200 тысяч квадратов.

Осваивать будут такие новые площадки, как микрорайоны Чижовка-6 и 6а, где были снесены усадьбы. Лошица-8.1 и 8.2, где заказчик приступил к планированию земельного участка. В этом году в Лошице уже появятся первые жилые дома.